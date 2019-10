Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Moise, in varsta de 50 de ani, este una din cele 10 persoane ucise in cumplitul accidente care a avut loc in județul Ialomița, la primele ore ale zilei de sambata. Pe langa șoferii celor doua autoturisme implicate in accident, au fost ucise și opt femei din satul Munteni-Buzau, care se indreptau…

- Astfel, localnicii au decorat cu flori arcada de la intrarea in comuna Munteni Buzau. "Haideti sa impodobim cu multe flori acea arcada, ca atunci cand vor veni pentru ultima data acasa sa-i primim cu respect." - se arata intr-un mesaj postat pe un grup de pe Facebook al locuitorilor. Tragicul accident…

- „E un strigat disperat! Ca mama, ințeleg acest strigat. E unul și de speranța, spuneați (n.r. i se adreseaza lui Victor Ciutacu) ca se uita mereu catre poarta. Așteapta sa i se intoarca copilul acasa. Pentru mine, acest lucru este cutremurator. Pentru mame, bunici, pentru toți. Aceasta tragedie a…

- „Ramas bun, prieten drag... Dumnezeu sa te odihneasca in pace!", a scris Mihai Fifor pe Facebook, alaturi de fotografia alpinistului Torok Zsolt. Alpinistul Torok Zsolt, in varsta de 45 de ani, a carui disparitie a fost anuntata sambata dimineata de sotia acestuia, a fost gasit mort. „Din pacate a fost…

- Mama soferului care a intrat intentionat intr-un TIR, pe o autostrada din Germania, dupa ce iubita acestuia l-a parasit, a tranmis un mesaj cutremurator pe Facebook.Citește și: Un SINDICALIST din poliție SPULBERA speculațiile: de ce i s-a CONFESAT, de fapt, Dinca polițistului de la Omoruri…

- Imagini cutremuratoare au fost surprinse in curtea unui localnic din Rupea: Cațiva tineri s-au amuzat și s-au fotografiat in timp ce chinuiau un pui de ras. Tinerii nu s-au oprit nici dupa ce bietul animal a murit in urma lungului șir de chinuri la care a fost supus. Puiul de ras a fost pentru inceput…

- Ioan Maceșanu, tatal Alexandrei, fata de 15 ani disparuta in timp ce se ducea in Caracal și despre care Gheorghe Dinca a declarat ca a violat-o și a omorat-o, are un mesaj pentru acesta.”I-am vazut zambetul in colțul gurii. I-aș transmite sa arda in Iad, daca a facut așa ceva. Daca nu a facut,…

- Rona Hartner a trecut printr-o perioada grea. Actrița a fost diagnosticata cu cancer și a trecut prin mai multe tratamente cu chimioterapie pentru a stopa evoluția bolii. Rona Hartner, in varta de 46 de ani, a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook in care le transmite fanilor, cu alte…