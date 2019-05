Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, si iubita fostului lider PSD, Irina Tanase au ajuns, joi, la Penitenciarul Rahova, unde aveau programata vizita la Liviu Dragnea, incarcerat de luni, 27 mai, dupa condamnarea din dosarul angajarilor fictive, informeaza RomaniaTV.net. Liviu Dragnea este inca in carantina…

- Irina Tanase a devenit celebra dupa ce s-a aflat ca este iubita fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Pana atunci, era o eleva care aproape trecea neobservata. Invața la clasa D a generației 2011 din Colegiul Național Elena Cuza din București.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, in timpul vizitei de sambata, de la Iasi, ca isi va petrece sarbatorile pascale la o manastire, alaturi de iubita sa, Irina Tanase. Intrebat de catre jurnalisti daca a stabilit data nuntii, Dragnea a spus ca inca nu stie daca partenera sa va accepta cererea in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general al partidului, Codrin Sefanescu, au ajuns vineri, cu putin inainte de ora 16, la Craiova, pentru a participa la mitingul electoral anuntat de presedintele PSD Dolj, Claudiu Manda. Alaturi de Liviu Dragnea, la Craiova, a venit si iubita liderului…

- ​40.000 de oameni sunt așteptați la primul miting al PSD înainte de campanie. Liviu Dragnea este vedeta manifestarii. Acesta a facut o baie de mulțime, alaturi fiindu-i iubita, Irina Tanase. La eveniment participa candidații PSD la europarlamentare și liderii locali,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Viorica Dancila s-au numarat printre invitații la petrecerea de nunta a Liei Olguța Vasilescu ... The post Liviu Dragnea, insoțit de iubita lui la nunta Liei Olguței Vasilescu și a lui Claudiu Manda. Ce ținuta a purtat Irina Tanase (video) appeared first on Renasterea…

- Social-democratele au organizat o petrecere la care invitat de seama a fost un barbat - întâiul barbat al partidului... Liviu Dragnea. Alaturi de iubita sa Irina Tanase, liderul PSD a împarțit flori doamnelor din partid.

- „S-a ajuns atat de departe incat iubita lui Dragnea si-a permis sa se comporte ca o Elena Ceausescu in raport cu greii pesedisti, care au platit cu functia refuzul de a bate din calcaie in fata Irinei", a scris Dogioiu pe ziare.com. Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, i-a spus in fata lui Liviu…