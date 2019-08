Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 38 de ani și-a omorat fosta iubita și apoi i-a scos organele, pe care le-a consumat! Nu este vorba despre scenariul vreunui film horror, ci despre o descoperire macabra facuta de procurori in cazul unui criminal. Cum s-a aparat barbatul?

- Ministrul Sorina Pintea a anunțat ca, la dispoziția premierului Viorica Dancila, a pornit spre Spitalul de Psihiatrie din Buzau pentru a coordona ancheta interna dupa ce patru persoane au murit și mai multe au fost ranite grav de un pacient, care i-a atacat cu un stativ de perfuzii, conform Mediafax.Citește…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala valabila de joi dimineața pana vineri la ora 9:00, interval in care cerul va fi variabil, insa sunt așteptate perioade cu averse și descarcari electrice.„Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru fenomene specifice instabilitații…

- Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri sau pierderi din Romania și din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit

- Deși pentru unii poate sa para absurd, pastele sunt cele mai ușor de gatit, fiind o cina perfecta atunci cand nu ai chef sa faci nimic extravagant, dar totuși vrei sa nu fie nici ceva banal.

- Imagini dramatice filmate in Hunedoara, pe DN 76 Deva - Brad, dupa ce un autobuz a luat foc in mers in dreptul localitatii Luncoiu de Jos. Un autobuz care circula pe DN 76 Deva - Brad a luat foc in mers, la Luncoiu de Jos, Hunedoara. Din fericire, in vehicul nu se aflau pasageri, iar soferul a reusit…

- Creierul uman este cea mai deșteapta "mașinarie" existenta la ora actuala și care nu poate fi inlocuita in totalitate de intelgența artificiala. Asta pentru ca noi avem conștiința spre deosebire de roboți, scrie realitatea.net.

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a sustinut marti ca singura structura de Parchet care nu are nicio legatura cu politicul este Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), iar in cazul in care judecatorii vor spune ca nu e nevoie de aceasta, ar putea fi desfiintata."Sectia…