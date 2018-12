Iulian Carciumaru, fiul primarului Valerica Carciumaru, se declara, intr-un interviu pentru liberinteleorman.ro, o persoana foarte exigenta cu oamenii din jurul sau, atat pe plan profesional, dar si personal.

Intrebat de ce a optat pentru Plus, si nu pentru Stanga, unde i-ar fi fost mult mai usor sa se afirme, el a raspuns: "In primul rand, motivatia mea politica nu are nicio legatura cu niciun fel de afirmare personala. Nu am ambitii politice, nu urmaresc nicio pozitie politica in interes personal. Tot ce vreau este sa dau o mana de ajutor pentru a schimba situatia dezastruoasa in care…