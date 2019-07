Fiul președintelui Trump va publica o carte anul acesta Donald Trump Jr. este cel de-al treilea membru al familiei Trump care publica o carte în timpul mandatului tatalui sau, a anunțat fiul cel mare luni, scrie CNN.



"Provocat: Cum stânga înflorește prin ura și vrea sa ne reduca la tacere" va fi lansata pe 5 noiembrie, cu un an înainte de alegerile din 2020. Aceasta va fi prima lui carte.



Potrivit descrierii, Trump promite sa expuna toate trucurile folosite de cei de stânga pentru a defaima conservatorii și pentru a-i înlatura din spațiul public, de la tehnica de shadow banning pâna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

