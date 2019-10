Stiri pe aceeasi tema

- Fiul președintelui brazilian Jair Bolsonaro, Eduardo, se va întâlni cu președintele american Donald Trump vineri, scrie Reuters. Eduardo Bolsonaro va fi numit de tatal sau noul amasador al Braziliei în SUA, însa numele sau nu a fost înca trimis catre Senat pentru vot…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a confirmat vineri ca SUA si-au dat oficial aprobarea pentru numirea fiului sau Eduardo in postul de ambasador la Washington, potrivit AFP. "Sunt foarte fericit si sunt sigur ca legaturile de prietenie si comerciale se vor consolida datorita lui Eduardo", a afirmat…

- Brazilia a cerut SUA sa aprobe numirea lui Eduardo Bolsonaro, fiului presedintelui Jair Bolsonaro, in functia de ambasador la Washington, a anuntat vineri ministrul de externe brazilian Ernesto Araujo, informeaza dpa. Araujo a declarat ca este "foarte sigur" ca numirea va avea loc si ca…