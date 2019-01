Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, la Ateneul Roman, a avut loc ceremonia de deschidere a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Numerosi oficiali europeni au participat la eveniment, iar cei mai importanti lideri ai Uniunii Europene si ai Romaniei au luat loc la loja principala. Pe primul rand s-au asezat,…

- Alocutiunea premierului la preluarea presedintiei Consiliului UE Viorica Dancila: Domnule presedinte al Comisiei Europene, domnule presedinte Juncker, domnule presedinte al Consiliului, domnule Tusk, domnule presedinte al Parlamentului European, domnule Tajani, domnule presedinte al României,…

- Cristian Lazar, cel care a instrumentat dosarul familiei Iohannis de la Parchetul General isi va continua activitatea la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara, potrivit hotararii pronuntate de Consiliul Superior al Magistraturii, in data de 16 octombrie. Cristian Lazar a fost numit procuror-sef…

- Dupa ce la Cotroceni s-a lansat zilele trecute proiectul Strategiei Romania Educata, un amalgam de bune intentii si intrebari mirate al presedintelui-profesor Iohannis, Curtea de Conturi a prezentat, ieri,...

- "Alooo, Realitatea TV, Parlament European, nenea Juncker, colegul Timmermans, publicatii internationale, hastag rezist, presedinte Iohannis, si toti marii oratori de la Bruxelles, nu reactionati rupandu-va hainele de pe voi, ca la mitingul din Franta, un om a murit, altii sunt in stare grava, au…

- Conform noii legislații, alocațiile familiale pentru angajații care lucreaza in Austria, dar ai caror copii domiciliaza in alte state membre, vor fi ajustate in funcție de nivelul de trai din aceste țari. ”Pentru romanii care lucreaza in Austria, dar au copiii in țara aceasta lege este o lovitura…

- In contextul organizarii Plenului reunit al Curtii de Conturi a Romaniei si al Curtii de Conturi a Republicii Moldova, presedintele Mihai Busuioc si omologul sau, Veaceslav Untila au semnat joi o declaratie comuna ce prevede, printre altele, echipe mixte de audit.

- Președintele Klaus Iohannis a absentat, miercuri seara, de la discuțiile pe tema Brexitului, ținute la Bruxelles, cu participarea șefilor de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene. Potrivit unei fotografii postate pe contul de Twitter al președinteului Parlamentului European, Antonio Tajani,…