Fiul lui Pierce Brosnan a ajuns boschetar

R3HAB x A Touch of Class lansează remake-ul piesei Around the World (La La La)

R3HAB și A Touch of Class lansează remake-ul piesei Around the World (La La La), un imbold cât se poate de electrizant pentru toți cei care visează să-și petreacă întreaga vară în club! R3HAB este cunoscut pentru vibe-ul fresh pe care îl poate… [citeste mai departe]