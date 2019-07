Fiul lui Osama bin Laden, Hamza bin Laden, a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au obtinut informatii care arata ca militantul terorist Hamza ben Laden, fiul fostului lider al retelei Al-Qaida Osama ben Laden, a murit, afirma oficiali americani citati de NBC News, potrivit Mediafax.

- Cel puțin 23 de persoane au fost ucise luni în raiduri rusești care au vizat o piața din provincia siriana Idlib, unde regimul de la Damasc și aliatul sau rus efectueaza bombardamente de aproape trei luni, potrivit ONG-ului Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), scrie AFP. Moscova…

- Temperaturile extreme au facut primele victime in Statele Unite. Cel putin sase oameni, care provin din Maryland, Arizona si Arkansas au murit.De asemenea, in New York a fost declarata stare de urgenta, dupa ce temperaturile au ajuns la 38 de grade.

- Arhitectul argentinian Cesar Pelli, celebru pentru emblematicele Turnuri Petronas din Kuala Lumpur si One World Financial Center din New York, a murit vineri la varsta de 92 de ani, relateaza sambata AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Pelli, care a crescut in Argentina si a studiat arhitectura…

- Lee Iacocca, „parintele” celebrului model auto Ford Mustang si „salvatorul” companiei Chrysler, a murit marți la varsta de 94 de ani. El a murit in Statele Unite, la domiciliul sau din Los Angeles, in urma complicațiilor la boala Parkinson de care suferea, a declarat purtatorul de cuvant al familiei…

- Beth Chapman, actrita americana care era o figura legendara a micului ecran în Statele Unite ale Americii, a murit la vârsta de 51 de ani. Artista suferise de cancer laringian, anunta TMZ.

- Presedintele Donald Trump a anulat joi in ultimul moment un atac militar, informeaza BBC, citand rapoarte oficiale americane dezvaluite sambata. Oficialii iranieni au avertizat sambata Statele Unite ca armata iraniana va reactiona „ferm” la orice agresiune militara, in contextul tensiunilor dintre Teheran…

- Jens Ploetner, director politic in Ministerul de Externe de la Berlin, intentiona sa discute cu ministrul adjunct de externe al Iranului, Abbas Araghchi, si cu alti oficiali, a precizat sursa respectiva.Regatul Unit, Franta si Germania, semnatare ale acordului din 2015 cu Iranul, alaturi…