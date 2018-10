Stiri pe aceeasi tema

- Fiul fostului lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma, Dan Cozma, a fost implicat intr-un accident rutier marti seara, la Timisoara, barbatul avand o alcoolemie de 1,25 alcool pur in aerul expirat, iar dupa accident a abandonat masina lovita si a fugit de la locul accidentului.

- Marți seara, o ambulanța a fost implicata inr-un accident pe DN1 (pe raza Județului Brașov), intre Șercaia și Mandra. In urma cercetarilor la fața locului, s-a constatat ca VINOVAT de incident este chiar... ȘOFERUL AMBULANȚEI. Read More...

- Un barbat din Pitești a fost la pun pas sa provoace o tragedie. Avea 1,50 mg/l alcoolemie in aerul expirat atunci cand s-a urcat la volanul mașinii sale. Un barbat de 68 de ani s-a transformat intr-un adevarat pericol public in trafic. Omul s-a urcat la volan deși consumase alcool inainte și abia se…

- Descoperire macabra, in curtea unei unitați militare din județul Timiș! Cadavrul unei femei a fost gasit, luni dupa-amiaza (1 octombrie), de catre unul dintre angajați. Unitatea militara se afla pe strada Timișoara, din orașul Lugoj. Cadavrul femeii a fost descoperit in curtea instituției, printre tufișurile…

- Un șofer cu o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur in aerul expirat a fost prins de polițiști in timp ce circula pe o strada din Suceava. In noaptea de vineri spre sambata, peste 50 de politisti au actionat pe raza municipiului Suceava, fiind constituite filtre rutiere pe toate caile de acces in oras…