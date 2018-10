Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Miron Cozama a fost prins de poliție aproape în coma alcoolica, dupa un accident de circulație produs în centrul Timișoarei. Fiul lui Miron Cozma nu a lovit pe nimeni, noaptea trecuta, însa a fost cât pe ce sa culce la pamânt…

