Fiul lui Meghan Markle și al Prințului Harry a fost botezat: Primele imagini cu bebelușul regal Fanii Casei Regale din Marea Britanie au putut, sâmbata, în sfârșit, sa faca &"cunoștința&" cu Archie Harrison Mountbatten-Windsor, fiul Prințului Harry și al lui Meghan Markle, cuplul regal publicând pe instagram primele imagini în care bebelușul regal poate fi vazut cu-adevarat. Fotografiile au fost publicate dupa ceremonia botezului.



De la nașterea lui, pe 6 mai, și pâna acum, parinții au fost foarte zgârciți, oferind publicului doar fotografii cu micuțul de la distanța sau poze din care se putea distinge doar câte un detaliu.



Fotografiile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii, in timp ce pe contul de Instagram al Ducilor de Sussex era postat anunțul privind nașterea primului copil al lui Meghan Markle, prințul Harry a comunicat vestea presei printr-o scurta declarație. Nepotul reginei Elisabeta a II-a nu și-a mai incaput in piele de bucurie, pe fața lui putandu-se…

- Fiul cel mic al lui Kate Middleton a implinit un an. Iata cum arata acum Printul Louis! Poate parea greu de crezut, insa a trecut deja 1 an de la venirea pe lume a Printului Louis, fiul cel mic al Printului William si al lui Kate Middleton. Cu ocazia acestei aniversari speciale, reprezentantii Palatului…