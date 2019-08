Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de 3 saptamani de la moartea lui Marcel Toader, fiul regretatului afacerist incearca s-și canalizeze atenția spre tot felul de activitați, pentru a uita de durere. Maximilian Toader a postat o fotografie pe contul lui de Facebook, dar și un mesaj prin intermediul caruia iși inștiințeaza…

- Maximilian Toader, fiul lui Marcel Toader, trece printr-o perioada extrem de grea. In ziua in care si-a condus tatal pe ultimul drum, Maximilian a aflat ca unul dintre cei mai buni prieteni ai sai a murit. Cu toate acestea, luni, fiul lui Marcel Toader a scris un mesaj in care a marturisit ca are puterea…

- Maximilian Toader, fiul omului de afaceri Marcel Toader, a mai primit o lovitura. In timp ce participa ieri la funeraliile tatalui sau, in comuna Cumpana, de la București a aflat vestea morții unui prieten. „Tata, azi te-am vazut pentru ultima oara! Dar vei fi mereu in sufletul meu! Odihnește-te in…

- Ispita Ionuț Gojman a fost invitat la la emisiunea "Cool Summer Nights" de la Antena Stars, unde a povestit ce se intamplata de fapt intre Denisa și Andi, cel care a avut ințtial o relație cu Geanina, iubita lui Costas. Deși a incercat din rasputeri sa o cucereasca, Denisa a fost de neclintit, iar Ionuț…

- Trupul neinsufletit al lui Marcel Toader a fost transportat astazi din Bucuresti la Constanta, acolo unde rudele si prietenii au venit sa-si ia la revedere. Printre cei prezenti s-a aflat si Raluca, mama lui Maximilian Toader.

- Maximilian Toader trece prin cea mai grea perioada din viața lui. Marcel Toader, cunoscutul afacerist, a murit in urma unui infarct, la varsta de 56 de ani. Aflat la capela cimitirului Bellu, acolo unde a fost depus trupul neinsuflețit al parintelui sau, acesta a facut declarații cutremuratoare despre…

- Un incident a avut loc in momentul in care trupul neinsuflețit al lui Marcel Toader a fost transportat catre INML. Duba in care era transportat trupul neinsuflețit al omului de afaceri s-a defectat in drum spre INML, potrivit click.ro. Marcel Toader a facut infarct in timp ce era in vizita la avocatul…

- Andreea Balan și Andreea Antinescu au reunit trupa Andre, spre incantarea fanilor, care așteptau de multa vreme acest moment. Soția lui George Burcea a explicat ce s-a intamplat intre ea și colega de scena, in ultimii ani, dupa ce toata lumea a cerzut ca s-au certat. „Nu cred ca era nevoie de cineva…