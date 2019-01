Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Lionel Richie, Miles Brockman Richie, a fost retinut de politie pe aeroportul londonez Heathrow dupa ce a intrat într-o altercatie cu fortele de ordine si a început sa sustina ca are asupra sa o bomba, transmite TMZ.com

- Fiul lui Lionel Richie a fost arestat de poliția britanica pe aeroportul Heathrow din Londra dupa ce le-a spus angajaților ca are o bomba in bagaj și o va detona in avionul cu care trebuia sa calatoreasca, scrie Daily Mail Miles "Milo" Brockman Richie, de 24 de ani, care este model, a și lovit un ofițer…

- Zborurile de pe aeroportul Heathrow din Londra au fost oprite marti pentru aproximativ o ora dupa ce o drona a fost observata in apropierea celui mai aglomerat centru aerian din Europa, ridicand temerile ca haosul care a afectat luna trecuta aeroportul Gatwick s-ar putea repeta, relateaza Reuters.

