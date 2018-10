Stiri pe aceeasi tema

- Fiul cel mic al lui Leonard Doroftei, Alexandru, a fost implicat intr-un accident rutier, in noaptea de vineri spre sambata, in Ploiești. Un tanar a ajuns la spital și se pare ca fiul fostului campion mondial la box ar fi vinovat. ObservatorulPH noteaza ca accidentul s-a petrecut pe Șoseaua Vestului,…

- Fiul fostului campion mondial la box Leonard Doroftei este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata, in Ploiești, nu a pastrat distanța regulamentara in mers și s-a izbit de mașina care circula in fața sa, șoferul acesteia fiind ranit. Accidentul in care…

- Fiul fostului campion mondial la box Leonard Doroftei a fost implicat intr-un accident rutier produs, in noaptea de vineri spre sambata, in Ploiesti, tanarul lovind din spate un autoturism pe care l-a proiectat in alte doua autovehicule parcate. El nu consumase alcool si este cercetat pentru vatamare…

- Fiul lui Leonard Doroftei a fost implicat intr-un accident de circulatie ce a avut loc vineri noapte, in jurul ore 00.40, pe Soseaua Vestului din Ploiesti, in zona fostului cinema Modern, scrie ObservatorulPH. 4 masini au fost implicate in accidentul care a fost cauzat, conform martorilor, chiar de…

- Surse din Poliția Prahova susțin ca accidentul a fost produs de fiul lui Leonard Doroftei, care nu a pastrat distanța regulamentara in trafic și a lovit un autoturism din fața sa, scrie ziarulincomod.ro. Citeste si Leonard Doroftei, de nerecunoscut din cauza problemelor FOTO Cele doua…

- Fiul cel mic al lui Leonard Doroftei, Alex, a fost implicat azi noapte intr-un accident. Patru autoturisme au fost avariate in acest accident produs pe Șoseaua Vestului din Ploiești, anunța observatorulph.ro. Sursa citata anunța ca in urma coliziunii, cele doua autoturisme au fost proiectate in alte…

- Patru autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier noaptea trecuta, pe Soseaua Vestului din Ploiesti. Fiul fostului boxer Leonard Doroftei este vinovat de producerea impactului, care, potrivit martorilor, circula cu viteza excesiva.

- Cinci persoane au fost ranite luni, dupa ce doua masini si un TIR s-au ciocnit pe DN 1B, in localitatea Valea Calugareasca din judetul Parhova. Traficul rutier este ingreunat, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul IGPR, traficul rutier este ingreunat pe DN 1B Ploiesti – Albesti-Paleologu,…