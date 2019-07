Fiul lui Kamara a reușit să se ridice singur după săptămâni de tratament Kamara este in culmea fericirii. Dupa multe saptamani de tratament au aparut primele rezultate, iar fiul sau, Leon, a reușit sa se ridice singur. Kamara, in varsta de 43 de ani, și-a dus baiatul in Turcia pentru a face un tratament cu celule stem. Leon, in varsta de 5 ani, sufera de tripareza spastica și nu-și putea mișca singur decat o singura mana, purta inca pampers, cantarea 10 kilograme și avea nevoie de supraveghere permanenta. Dupa o perioada de tratament intensiv, micuțul a reușit sa se miște singur și chiar sa se ridice din pat. Vestea cea mare a fost data chiar de artist.  Kamara,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

