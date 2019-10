Fiul lui El Chapo, eliberat de traficanţi după un război sângeros cu poliţia. Imagini mai ceva ca-n filme de la masacru VIDEO Imediat dupa arestarea fiului lui El Chapo, traficanții au declantat un adevarat razboi, in care au folosit mașini blindate si arme de ultima generație. Dupa ce mai mulți polițiști au fost uciși, șefii misiunii au luat decizia retragerii și a eliberarii lui Guzman, pentru a salva vietile celorlalti colegi, dar si a populatiei civile care fusese prinsa in schimbul de focuri. Ovidio Guzman, in varsta de 28 de ani, este acuzat in SUA de trafic de metamfina, cocaina si marijuana. Ovidio nu este cel mai cunoscut dintre fiii lui El Chapo, mai celebri fiind Ivan Archivaldo Guzman si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Infractori puternic înarmați au asediat orașul nordic mexican Culiacan, joi, ca raspuns la capturarea de catre guvern al lui Ovidio Guzman Lopez, un lider al cartelului Sinaloa și fiul cunoscutului traficant de droguri, Joaquin "El Chapo" Guzman, scrie Los Angeles Times. Indivizi…

- Administratorii contului au incurcat sfintii si au foslosit intr-o postare un hashtag utilizat de echipa de fotbal american New Orleans Saints. Confuzia a aparut pe contul de Twitter in engleza al Papei, dupa canonizarea unor sfinti in Piata Sfantul Petru. "Astazi, multumim Domnului pentru…

- ​Nationala Iranului a învins, joi, la Teheran, cu scorul de 14-0, selectionata Cambodgiei, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, la care au asistat mii de femei, potrivit News.ro. Golurile au fost marcate de Nourollahi ‘5, Azmoun ’11, 35, ’44,…

- Queen-Mother Elena's remains are going to be brought home, to Romania, so to be re-buried at Curtea de Arges, alongside her son King Mihai I, the Royal Family announces, scheduling a mourning period of three days on 18, 19 and 20 October. "As of today, all of those who wish to lit a candle and lay…

- Approximately 500 servicemen of the Ministry of National Defence (MApN), the Ministry of Interior (MAI), the Romanian Intelligence Service (SRI), the Guard and Protection Service (SPP) and the Special Telecommunications Service (STS) participate, over October 7-13, in the international exercise Concordia…

- ​Al Hilal, echipa saudita antrenata de antrenorul român Razvan Lucescu, a câștigat meciul de pe terenul lui Al Sadd (Qatar), marți, scor 4-1, în manșa tur a semifinalelor Ligii Campionilor Asiei, potrivit Mediafax.În partida disputata la Doha, Al Sadd, antrenata de fostul…

- The 27th edition of the Europalia International Festival, where Romania is an honorary guest country, will open on October 1 in Brussels with "Romanian Rhapsody" - an extraordinary SoNoRo concert, the Romanian Cultural Institute (ICR) announced on Tuesday in a release."The musical program…

- El Chapo a facut apel la condamnarea sa pe viata. In SUA, apelul nu presupune reexaminarea faptelor, ci doar ca judecatorul desemnat sa se asigure ca procedura penala a fost respectata si decizia primei instante a fost cea corecta. Totusi, acest proces poate dura pana la un an.Guzman, in…