Stiri pe aceeasi tema

- Eric Trump, unul dintre fiii președintelui american Donald Trump, a fost scuipat de o ospatarița din Chicago. Eric Trump se afla intr-un bar din Chicago cand a fost scuipat in fața de o ospatarița. Fiul președintelui american Donald Trump a confirmat incidentul pentru Breitbart News. "A fost pur și…

- Presedintele american, Donald Trump, a acuzat sambata The New York Times de comiterea unui "act virtual de tradare" prin publicarea de informatii potrivit carora Statele Unite ale Americii isi multiplica intruziunile digitale in reteaua electrica ruseasca, relateaza duminica AFP.Citește și: Demisie…

- Ayatollahul Ali Khamenei a declarat marți ca Teheranul nu va fi "amagit" de propunerea președintelui american Donald Trump privind negocierile și nu va renunța la programul sau nuclear, relateaza Mediafax, citând cotidianul The New York Times. Tensiunile din relațiile între…

- Coreea de Nord a informat vineri ca pozitia „arbitrara si necinstita” a Statelor Unite a dus la esecul summit-ului SUA-Coreea de Nord de la Hanoi, avertizand ca problema arsenalului nuclear nu va fi rezolvata fara o noua abordare, conform Reuters.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe…

- Președintele american Donald Trump a reiterat miercuri amenințarile privind închiderea parțiala a frontierei dintre Statele Unite și Mexic și a transmis ca ia în considerare trimiterea mai multor „soldați înarmați”, relateaza Mediafax citând Reuters. „O caravana…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa devina, in mai, primul lider strain care il intalneste pe noul imparat al Japoniei Naruhito, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro citand AFP. Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar…

- CHIȘINAU, 3 apr - Sputnik. În timpul discuțiilor cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Casa Alba, cu o zi înainte de reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Washington, președintele american a susținut ca finanțarea NATO este "o racheta care merge în sus",…

- Deputatii au adoptat o motiune prin care cer o dezbatere in Bundestag (Camera inferioara a Parlamentului german), in vederea declararii ”persona non grata” a ambasadorului american in Germania Richard Grenell, un sustinator aprig al presedintelui Donald Trump, se arata in text, dezvaluit de tabloidul…