- Valerie Lemercier regizeaza ‘The Power of Love’, un film biografic ce detaliaza viața celebrei cantarețe Celine Dion, informeaza contactmusic.com. Lemercier și joaca in pelicula. Filmul, care va spune povestea de viața a indragitei artiste de origine canadiana este programat sa fie lansat in 2020 de…

- Regizoarea de teatru Liesl Tommy, prima femeie afro-americana care a fost nominalizata la premiile Tony, va realiza filmul biografic „Respect” despre Aretha Franklin, scrie news.ro.Tommy a fost nominalizata in 2016 la categoria „cea mai buna regie”, pentru spectacolul „Eclipsed”. „Povestea…

- Drama muzicala ''A Star Is Born" se afla in competitie stransa cu filmul biografic ''Vice", comedia istorica "The Favourite" si drama itineranta "Green Book" la cea de-a 76-a editie a Globurilor de Aur, noteaza vineri AFP, potrivit Agerpres. Chiar daca pelicula ''Vice'', un film biografic in…

- Productia care urmareste lansarea trupei britanice Queen a fost lansata pe 18 octombrie, avand parte de cronici amestecate. Pe 12 decembrie, biletele vandute in cinematografele din America de Nord au ajuns la o valoare totala de 175,7 milioane de dolari, depasind succesul avut de biografia trupei N.W.A.…

- Lungmetrajul "Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer și Dexter Fletcher, a devenit filmul biografic muzical cu cele mai mari incasari din istorie, dupa ce a depașit pragul de incasari de 600 de milioane de dolari, la mai puțin de doua luni de la lansare, arata New Musical Express, potrivit Mediafax.Producția…

- Un tanar de 16 ani a fost compatimit de mii de oameni, dupa ce au aparut pe retelele de socializare imagini cu el, in timp ce era lovit si pus sa bea urina. Povestea care a revoltat un oras intreg incepe in urma cu ceva vreme cand, Ion Bancuta, un adolescent de 16 ani ar fi avut ceva activitati [...]