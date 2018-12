Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a facut luni un apel la parlamentari sa voteze motiunea de cenzura si sa trimita acasa acest Guvern "care omoara Romania si omoara si PSD". "Riscul este unul foarte mare (n.r. - elaborarea unei ordonante pe amnistie si gratiere). Chiar daca in cadrul…

- "Politia gandirii a progresistilor radicali de la Facebook m-a descoperit", a scris duminica seara pe Twitter Yair Netanyahu, adaugand ca Facebook i-a interzic accesul timp de 24 de ore. Dupa un atac sangeros de saptamana trecuta asupra unor soldati israelieni, Yair Netanyahu, in varsta de…

- Liderul USR, Dan Barna, i-a solicitat, luni, președintelui Klaus Iohannis sa participe la fiecare ședința de guvern in luna decembrie, pentru a bloca o eventuala ordonanța de ugența privind amnistia și grațierea.„Vreau sa fac cateva comentarii legate de ordonanța amnistiei și grațierii - cea…

- Principala televiziune de propaganda, Antena3, l-a chemat in prime time pe Darius Valcov, consilierul lui Dancila condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru coruptie. Valcov a delirat in direct o ora intreaga, punandu-l de cateva ori in incurcatura chiar si pe moderatorul Razvan Dumitresu.…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat ca pregatește un ”draft” al unei sesizari care ar putea fi trimisa la Curtea Constituționala, in care va fi reclamat un conflict juridic de natura constituționala intre președinție și Guvern.

- Atat seful statului, cat si premierul si mai multi reprezentanti ai Executivului – intre ei ministrii Apararii, Internelor si Sanatatii – participa la aceasta ora la evenimentele ce au loc, de Ziua Armatei Romane, in Parcul Carol. Mai exact la ceremonia militara si religioasa de la Mormantul Ostasului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca noua lege a pensiilor va veni de la Guvern, urmand sa fie dezbatuta in Parlament si adoptata in aceasta sesiune.

- Romanian Community Coalition a transmis pe data de 20 septembrie 2018 o petitie presedintilor celor doua camere ale Parlamentului si Primului-ministru pentru a lua in considerare sesizarea Curtii Constitutionale in vederea solutionarii unui conflict juridic de natura constitutionala ivit intre Inalta…