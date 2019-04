Fiul lui Andrei Pleșu, cercetat într-un dosar cu droguri Procurorii Serviciului Teritorial Iași al DIICOT au facut vineri, 5 aprilie, mai multe percheziții domiciliare in Iași și București intr-un dosar in care cei vizați sunt suspecți de trafic de droguri de risc. Polițiștii antidrog au descoperit la percheziții 500 de grame de rezina cannabis, alte ustensile folosite la cultivare, cantare electronice, grindere pentru marunțit The post Fiul lui Andrei Pleșu, cercetat intr-un dosar cu droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

