Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Andrei Pleșu a fost dus la audieri la Biroul de Crima Organizata al Poliției Capitalei, urmand sa fie transportat la Iași, acolo unde are loc ancheta principala.Citește și: Klaus Iohannis a facut SPECTACOL la Cotroceni și a citat din Constituție. Apel: 'Dragi romani, va aștept la…

- UPDATE – ora 12:45 Politistii antidrog au efectuat, vineri, o actiune pe linia combaterii traficului de droguri de risc cu opt perchezitii domiciliare in judetul Iasi si in Bucuresti, in dosar fiind vizat si Mihai Plesu, fiul scriitorului Andrei Plesu, informeaza surse judiciare. In urma perchezitiilor,…

- Senatorul USR de Iasi Dan Lungu cere lamuriri cu privire la demolarea Casei „Costache Negruzzi" din Iasi, declarata, conform acestuia, monument istoric. Dan Lungu afirma ca au fost depuse mai multe plangeri la Inspectoratul de Politie Judetean Iasi si solicita acestora sa prezite modul in care aceste…

- Fosta sefa a DNA-ului a iesit de la Sectia speciala, seara trecuta, dupa peste sase ore de audieri. S-a aflat, pe surse, ca ar fi fost plasata sub control judiciar, in dosarul privind aducerea in tara a afaceristului Nicolae Popa. Informatia nu a fost confirmata, insa, oficial, lipsind un comunicat…

- Lansarea oficiala a proiectului Asociatiei ROR a avut loc luna trecuta in cadrul evenimentului initiat de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi - "Bullying si cyberbullying" - gazduit de Colegiul "Richard Wurmbrand". Asociatia ROR a semnat parteneriate cu Inspectoratul de Politie Judetean Iasi. "Pana in…

- Prefectul judetului Mures, Mircea Dusa, a declarat joi, in cadrul evenimentelor organizate de Ziua Protectiei Civile la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea", ca exemplul structurilor pentru situatii de urgenta din Romania a fost preluat ca si concept la structurile europene si la nivelul…

- In cadrul acesteia, s-au discutat diferite aspecte referitoare la tema din acest an, „Bullying si ciberbullying - fata in fata cu realitatea". Activitatile si discutiile au avut loc in intervalul orar 13.00 - 15.00, reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, in calitate de organizator, alaturi…

- Polițistul din Iași acuzat de trafic de droguri se judeca cu Poliția pentru un salariu mai mare. Șeful de post din Raducaneni, Cristian Danu, daduse in judecata conducerea instituției din care facea parte pentru plata unor drepturi banești. Procesul a fost deschis anul trecut, adica in perioada in care…