- Adrian Mutu se lupta pentru titlu in Emiratele Arabe Unite. Chiar daca vorbim in aceasta situație de campionatul Under 21, "Briliantul", in varsta de 40 de ani, fiind antrenorul celor de la Al Wahda. Astazi, echipa lui Mutu este la egalitate de puncte cu liderul Al Ain, 43 de puncte fiecare. Doar ca…

- Luis Enrique (48 de ani) a parasit cantonamentul Spaniei chiar in ziua meciului cu Malta din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2020. Astfel, fostul antrenor al Barcelonei nu va sta pe banca ibericilor, iar locul sau va fi luat de secundul Robert Moreno, potrivit mediafax.Citește…

- Imagini șocante au fost surprinse intr-un microbuz din Roman, județul Neamț. Infuriat la culme de faptul ca un elev de 15 ani asculta muzica la boxa, șoferul s-a napustit asupra baiatului și l-a batut crunt.

- Suporterii echipei SR Municipal Brașov vor putea sa achiziționeze abonamente pentru meciurile de pe teren propriu ale echipei lor, din returul Ligii a 3-a, la prețurile de 100 lei la Tribuna 1 și Tribuna 2, respectiv 300 de lei la Tribuna Oficiala (fotolii). Inedit este modelul de abonament pus in vanzare:…

- Fiica lui Stelian Ogica a devenit mamica pentru prima data, iar acum traieste cea mai frumoasa perioada din viata ei. Raluca, sotia lui Adrian Ropotan, a acordat un interviu exclusiv pentru Antena Stars, in care a vorbit despre toate schimbarile din ultima perioada.

- Scene șocante s-au petrecut luni seara in La Liga, la duelul dintre Deportivo Alaves și Levante, caștigat de gazde cu 2-0. Fanii lui Deportivo au recurs la un protest macabru, nemulțumiți de faptul ca echipa lor favorita a fost programata sa joace lunea. Aceștia au venit cu un sicriu in tribuna și…

- Adrian Mutu are cu ce sa se mandreasca! Are o „bijuterie” de soție, copii frumoși și o cariera de succes, invidiata de mulți. Mezinul familiei, micuțul Tiago, incepe sa semene tot mai mult cu tatal sau, pe zi ce trece.