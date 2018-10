Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman a catalogat miercuri drept o ”crima odioasa” uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul saudit din Turcia, a anuntat ca Riadul coopereaza cu Ankara si a apreciat ca ”justitia va prevala”, relateaza AFP, informeaza News.ro.Exprimandu-se…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammad bin Salman a catalogat miercuri drept o „crima odioasa“ uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit din Turcia. El a anuntat ca Riadul coopereaza cu Ankara si a apreciat ca „justitia va prevala“, relateaza AFP.

- Autoritatile turce cred ca o parte din corpul jurnalistului dizident saudit Jamal Khashoggi a fost scoasa din Turcia de catre una dintre garzile de corp ale printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed ben Salman, au declarat surse pentru publicatia Middle East Eye (MEE).

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- O echipa formata din investigatori din Turcia si Arabia Saudita vor perchezitiona consulatul turc la Istanbul, luni, ca parte a anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, a informat o sursa diplomatica din Turcia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Arabia Saudita inca nu coopereaza in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul din Istanbul si trebuie sa le permita anchetatorilor turci sa intre in cladire, a declarat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. ''Inca nu am vazut…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.