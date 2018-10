Fiul jurnalistei din Malta asasinate acuză guvernul de inacţiune Guvernul maltez este reticent in a-i cauta si a-i inculpa pe adevaratii vinovati de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, ucisa in Malta in urma cu peste un an, a acuzat luni la Paris fiul sau Matthew, intr-un interviu pentru AFP.



In cadrul acestui interviu realizat in marja Summitului mondial al aparatorilor drepturilor omului la care participa, el a spus ca are "impresia ca exista locuri in care politia nu vrea sa mearga sa ancheteze".



Anchetatorii maltezi "vor sa ramana concentrati pe aspectul criminal meschin al cazului", a adaugat el. "Ei nu vor sa se intereseze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

