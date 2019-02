Stiri pe aceeasi tema

- Emotii pentru fanii unuia dintre cei mai apreciati artisti din strainatate. Cantaretul a fost operat de urgenta. Dave Grohl, membru al trupei Foo Fighters, a ajuns de urgenta pe mana medicilor.

- Momente cutremuratoare la emisiunea "Bravo, ai stil", prezentata de Ilinca Vanidici la postul de televiziune Kanal D. In gala de sambata seara a emisiunii "Bravo, ai stil" o concurenta se simte foarte rau și ajunge pe mainile medicilor. Este vorba de Valeria. Aceasta lipsește din platoul emisiunii,…

- Momente de panica au cuprins Braila dupa ce un incendiu de mare amploare a avut loc la un atelier auto din Braila. La fața locului s-au deplasat cinci autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autoscara si un echipaj SMURD.

- Momente grele pentru Mihai Bobonete, care are de furca din cauza unor grave probleme de sanatate. Actorul a anunțat ca ia o pauza de la spectacole, dupa ce a fost operat de urgența, acum fiind nevoit sa stea imobilizat la pat.

- O noapte de munca s-a incheiat la spital, vineri dimineața, pentru un agent de paza, de la mall-ul din Targu-Jiu. Acesta a fost lovit cu pumnul in cap de un tanar de 25 de ani, care s-ar fi enervat pentru ca barbatul de 33 de ani i-ar fi cerut sa paraseasca patinoarul. In urma loviturilor, … Articolul…

- Ordonanta de Urgenta privind noile masuri fiscale a fost publicata in M. O. Ordonanta de Urgenta privind noile masuri fiscale care vor intra în vigoare la 1 ianuarie a fost publicata, ieri, în Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ adoptat pe 21 decembrie, companiile din…

- "La acest moment, asa cum este redactata propunerea legislativa privind instituirea unei taxe pe activele bancare, indica faptul ca aceasta ar urma sa fie perceputa trimestrial, ceea ce poate conduce la interpretarea ca aceasta va fi platita de 4 ori pe parcursul unui an, rezultand un nivel al taxei…

- Conducerea clubului Pandurii Targu Jiu anunta ca jucatorul Denis Branzan, accidentat in meciul din etapa a 18-a cu ASU Politehnica Timisoara, va fi operat in urma fracturilor suferite la fata, la Timisoara, de catre unul dintre cei mai buni specialisti in domeniu de la Clinica de chirurgie oro-maxilo-faciala…