Tanarul de 30 de ani, fiul fostului senator aradean Ovidiu Marian, a fost gasit spanzurat intr-o camera de hotel din Olanda, scrie Special Arad. Fiul lui Ovidiu Marian era angajat pe un vas de croaziera care a andocat intr-un port din Olanda. Tanarul a plecat de pe vas in programul lui liber și s-a cazat intr-un hotel din Amsterdam. El a fost gasit spanzurat in camera de hotel, potrivit Special Arad. Deocamdata nu exista informații suplimentare in acest caz. Tatal tanarului era fostul senator Ovidiu Marian care a fost condamnat definitiv, in 2017, la doi ani de inchisoare cu executare. Acesta…