Stiri pe aceeasi tema

- Radu Țenter, fiul in varsta de 25 de ani al fostului mare baschetbalist Marcel Țenter, a murit noaptea trecuta, dupa ce, de cateva zile era in moarte cerebrala. Radu Țenter a fost accidentat cumplit in duminica seara, cand a traversat printr-un loc nepermis și a fost spulberat de o mașina. El s-a lovit…

