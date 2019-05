Stiri pe aceeasi tema

- În urma cu o saptamâna, însuși fiul disidentei Doina Cornea a refuzat invitația președintelui Klaus Iohannis de a participa la evenimentul de comemorare a Revolutiei din Decembrie 1989, care va avea loc în data de 20 mai. „Parafrazând-o pe mama si fiind,…

- Fiul fostei disidente Doina Cornea, Leontin Horatiu Iuhas, a declarat, in contextul discuțiilor despre activitatea fostului procuror general Augustin Lazar la penitenciarul Aiud, ca in Romania dupa 1989 a fost ”o politica” in justitie ca cei care cerceteaza dosare importante sa fie tocmai procurori…

- "Mi-a venit sa rad pentru ca dansul afirma ca statea dupa gard atunci si intamplarea a facut ca ieri l-am gasit pe gard, pe o hartie publicitara bineinteles, de campanie electorala. Dar a fost foarte ciudat ca tocmai domnul Ciolos era lipit pe gardul meu", a declarat Leontin Iuhas. Vorbele…

