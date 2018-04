Stiri pe aceeasi tema

- Atacul a avut loc miercuri, in Beverly Hills, Los Angeles, California. Actrita americana iesise din masina, dar fiul ei, James Knight, se afla in automobil, in partea din spate, in scaunul special pentru copii, pe locul soferului fiind o prietena a lui King. Barbatul in varsta de 47 de ani - identificat…

- Atunci cand ai o masina personala, trebuie sa ai grija de tot ceea ce tine de intretinerea ei, sa schimbi la timp componentele care nu mai functioneaza eficient, sa mergi macar de doua ori pe an la un service auto pentru verificari de rutina si poate, cel mai important pentru a mentine masina intr-o…

- Tanarul in varsta de 26 de ani care a murit in accidentul deosebit de violent petrecut duminica, la Moldovita, nu era posesor de permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Bogdan Brusture, tanarul in varsta de 26 de ani, a avut parte de o moarta foarte violenta, dupa ce parapetul ...

- Arnold Schwarzenegger a ingrijorat pe toata lumea dupa ce s-a aflat ca actorul a fost supus unei intervenții chirurgicale pe cord deschis. In varsta de 70 de ani, starul din seria „Terminatorul”, un actor desavarșit și un fost culturist de succes, a fost supus joi unei intervenții chirurgicale de urgența,…

- Tanara romanca era in masina- un autoturism BMW - impreuna cu un pakistanez, de aceeasi varsta cu ea. La un moment dat, soferul a pierdut controlul volanului si s-a izbit puternic de un copac. A fost declanșat codul roșu de intervenție. In urma impactului extrem de violent, bolidul…

- Un barbat in varsta de 61 de ani a fost lovit de o masina in timp ce se afla in traversare regulamentara a strazii. Accidentul s-a produs azi noapte, pe Soseaua Vestului, zona benzinariei Petrom. Conducatorul auto a fugit de la locul faptei, insa a fost prins de politisti la scurta vreme dupa…

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat o unitate militara aflata in estul orașului Gaza, conform martorilor oculari și oficialilor de securitate Hamas. Atacul a avut loc dupa miezul nopții și au fost trase cel puțin patru rachete.

- O femeie, in varsta de circa 35 de ani, a sunat disperata la 112 acuzand faptul ca ar fi fost amenințata cu moartea de catre soțul ei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și i-au asigurat protecție femeii pentru a putea sa iși stranga cateva lucruri personale din casa pentru a parasi…

- Un accident in care au fost implicate patru masini s-a produs ieri in jurul pranzului, la intrarea in Pitesti. Accidentul s-a produs pe Calea Campulung pe sensul de intrare in Pitesti, implicate in accident fiind patru autoturisme. Se pare ca intreg carambolul s-a produs din pricina unui sofer ce…

- Noi detalii ies la iveala in cazul lui Alexandru Tutulica, tanarul care a fost aruncat duminica, 11 martie, dintr-o masina in centrul Pitestiului si care a decedat din cauza unei asfixii prin edem pulmonar acut. Tanarul ar fi fumat dintr-o tigara de marijuana in masina, dupa cum a declarat la audieri…

- O seara obișnuita s-a transformat intr-una inedita pentru polițiștii din Arad. Aceștia au prins, ieri, dupa caderea intunericului, un barbat care, cu o mașina furata, a provocat un accident, scrie newsar.ro. Mașina o furase din fața unui bar, iar la scurt timp a lovit o alta mașina care, ajungand pe…

- Nu a observat la timp pietonul pe trecere si l-a lovit cu masina. Aceasta este scuza unui sofer de 82 de ani din Galati care a comis un accident de circulatie, miercuri seara, pe Faleza Inferioara a Dunarii, la Elice. Soferul conducea dinspre Vama catre Trecere Bac, pe Faleza Superioara, cand a lovit…

- Un barbat de 36 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, in contextul in care s-a urcat baut la volan si intr-o curba, pe DJ 251G, a iesit in afara carosabilului si a lovit o troita, accidentandu-se.

- O echipa de specialiști criminaliști din cadrul IGPR a venit, ieri, la Focșani, pentru a verifica resturile mașinii fostului șef de post Fanuța Lazar, un autoturism de teren Audi Q7. Mașina acestuia a ars aproape in intregime, duminica dimineața. Incendiul a fost sesizat in jurul…

- „Din primele cercetari efectuate la fata locului, a rezultat faptul ca un barbat, de 41 ani, din judetul Cluj, in timp ce ar fi condus o autoutilitara pe DE 583, dinspre Iasi catre Letcani ar fi surprins si accidentat un batran de 89 ani, care s-ar fi angajat in traversarea strazii prin loc nepermis",…

- Polițist, lovit de o mașina condusa de un șofer beat in București. Un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost transportat la spital, dupa ce a fost izbit, sambata, de o mașina, in timp ce verifica actele unui alt șofer. Barbatul aflat la volanul mașinii care l-a lovit era baut. Accidentul…

- Un tanar de 28 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, in conditiile in care a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a intrat cu aceasta intr-un parapet de pe marginea drumului.

- Ii știm pe amandoi și timp de 14 ani au format unul dintre cele mai frumoase și discrete cupluri de la Hollywood. El este Eric Dane, actorul din “Anatomia lui Grey”, și ea este Rebecca Gayheart, actrița cunoscuta din serialul “Beverly Hills, 90210”. Din pacate, Eric Dane, in varsta de 45 de ani, și Rebecca…

- Un accident de circulatie, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc sambata dimineata pe Drumul National 16, la iesire din Apahida spre Corpadea.Din primele informatii, un sofer in varsta de 21 de ani din judetul Mures, care se deplasa pe directia Mociu – Apahida, in timp…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp,…

- Un batran de 79 de ani a lovit, miercuri la pranz, pe o trecere de pietoni din centrul Brasovului, o femeie si un adolescent in varsta de 15 ani, care traversau strada regulamentar. Cei doi raniți au fost transportati la spital. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Brasov, Gabriela Dinu,…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost ranit, dupa ce…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar…

- Coloana de masini a premierului canadian Justin Trudeau a fost implicata intr-un accident soldat cu trei raniti, inclusiv un politist, vineri seara in Sami Valey, in apropiere de Los Angeles, in statul american California (vest), transmite sambata AFP. Seful guvernului canadian se intorcea de la ''Ronald…

- Un șofer a lovit refugiul de tramvai de pe strada Plopilor, conducând cu viteza mult prea mare pentru acel sector de drum. Din imagini se vede un taximetru care staționa chiar înainte de refugiu. Un șofer a trecut pe lânga taximetru, iar dupa…

- Actorul american John Gavin, cunoscut pentru rolul sau din "Psycho", a decedat vineri la varsta de 86 de ani, informeaza DPA, citand relatari aparute in mass-media.Gavin a murit in casa familiei sale din Beverly Hills, California, a precizat Hollywood Reporter, citand un purtator de cuvant…

- Actorul american John Gavin, cunoscut pentru rolul sau din "Psycho", a decedat vineri la varsta de 86 de ani, informeaza DPA, citand relatari aparute in mass-media. Gavin a murit in casa familiei sale din Beverly Hills, California, a precizat Hollywood Reporter, citand un purtator de cuvant…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat din Comrat a ajuns la spital cu fractura deschisa la picioare dupa ce a fost lovit de un microbuz. Incidentul a avut loc ieri, informeaza gagauzinfo.md. Potrivit informatiilor, la volanul vehiculului se afla un barbat in varsta de 30 de ani.

- Un agent al Politiei Locale Arad a fost lovit de o masina vineri, 2 februarie, in zona Pietei Mihai Viteazul din municipiu.Agentul Serviciului Circulatie pe drumurile publice din cadrul Directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Arad, aflat "la datorie in intersectia dintre strada Elena Ghiba…

- Doi elevi, în vârsta de 15 ani, au fost împuscati joi într-o sala de clasa la Sal Castro Middle School, la Los Angeles, iar o eleva în vârsta de 12 ani a fost retinuta ca suspecta, au anuntat oficiali

- Fostul baschetbalist american Rasual Butler, care a purtat culorile echipelor Miami Heat si San Antonio Spurs, in NBA, si sotia sa, cantareata Leah LaBelle, si-au pierdut viata intr-un accident rutier, miercuri dimineata, la Los Angeles, au anuntat autoritatile, citate de AFP. Butler,…

- Un tren inchiriat care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit miercuri o masina de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata, relatarile de la fata locului vorbind despre existenta unui numar neprecizat de raniti, transmit agentiile internationale de presa, confor Agerpres.Trenul…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta in intensecția strazii C.A Rosetti cu bulevardul Republicii.O tanara șoferița de 20 de ani din Pitești, aflata la volanul unui VW Polo, se deplasa din direcția Calea Craiovei catre bulevardul Nicolae Balcescu. In intersecție, soferița…

- Incindent la Davos, acolo unde astazi este ultima zi a editiei din acest an a Forumului Economic Mondial. Unul dintre vehiculele de escorta a președintelui american Donald Trump a lovit un polițist si a fost la un pas sa-l ia cu totul pe capota, scrie Blick.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Braila, Laura Dan, incidentul s-a petrecut luni, baiatul lovit, in varsta de 17 ani, care este elev in clasa a XI-a la Colegiul National "Nicolae Balcescu", fiind scos in curtea unitatii de cei cinci tineri, in varsta de 18 ani,…

- Barbatul de 35 de ani care a lovit cu mașina o agenta de poliție locala din Ploiești, pentru a scapa Post-ul Cine este morenarul care a lovit cu mașina o agenta de poliție apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de 44 de ani nu a mai putut face nimic pentru a evita acrosarea unui minor de 9 ani, care a aparut brusc in fata masinii pe care o conducea. Copilul a fost ranit, fiind internat in spital pentru ingrijiri medicale.

- Indragita artista de muzica populara Olguța Berbec și soțul ei, Remus Novac, se afla de cateva zile in Statele Unite ale Americii. Cei doi se afla in Los Angeles, California, unde au vizitat Disneyland-ul și studiourile de la Hollywood. „Studiourile Universal Hollywood … aici se filmeaza…

- Accident incredibil in California. O mașina care circula cu viteza a ajuns intr-un apartament situat la primul etaj al unei cladiri dupa ce a lovit un separator de pe drum. In urma accidentului, care s-a produs duminica dimineața, jumatate de mașina a ajuns in interiorul cladirii in timp ce restul a…

- La data de 15 ianuarie 2018, in jurul orei 01.00, un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Doinei, in intersecția cu Calea Motilor din Alba Iulia, a pierdut controlul asupra autoturismului si a intrat in coliziune cu sensul giratoriu amplasat in intersectie.…

- 600 de masini EcoSport ies zilnic pe poarta fabricii din Craiova, iar primele unitati au fost livrate anul trecut clientilor din pietele europene. Noul autoturism este cel mai avansat si complex produs in Romania.

- Adolescentul de 16 ani era aproape in coma alcoolica in ziua in care a furat mașina parinților. El a lovit mai mulți copii care veneau de la colindat in seara de Boboteaza. In 13 ianuarie, a fost inregistrat al doilea deces provocat de tanarul de 16 ani. Accidentul s-a produs in 5 ianuarie.…

- Autoritatile din California nu-si pierd speranta si continua sa-i caute pe cei 7 oameni disparuti in cumplitele avalanse de noroi care au inghitit cartiere intregi din sudul statului. 17 persoane au murit si 28 au fost raniti. Continua sa apara imagini infioratoare, inregistrate la momentul producerii…

- Acesta a povestit, pentru ktla.com, ca s-a trezit la ora 6 dimineata dupa ce a auzit zgomote neobisnuite afara. Cand s-a uitat, pe strada din Burbank curgea un torent de apa, noroi si bolovani. "Cand am ajuns la jumatatea dealului, am simtit cum torentul de apa a lovit spatele masinii", a povestit el.…

- Un biciclist in varsta de 62 de ani a fost lovit in plin de o mașina si a murit pe loc. Accidentul s-a produs in apropiere de satul Joltai din autonomia gagauza. Șoferul, un barbat in varsta de 32 de ani, nu a observat victima care se deplasa fara elemente reflectorizante.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP, scrie agerpres.ro. "Anuntam cu tristete ca…

- Cea de-al 75-a ediție a Globurilor de Aur care a avut loc duminica seara la Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, California, a fost una in care negrul a fost vedeta. Actrițele de pretutindeni au facut front comun in incercarea de a demonstra solidaritate cu „victimele” abuzurilor lui Harvey Weinstein,…

- Doi barbați de 38, respectiv 42 de ani, din Sibiu, au murit, in timpul nopții de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, dupa ce mașina lor a lovit un tir, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Poliției Sibiu, Elena Welter, a declarat,…