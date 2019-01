Stiri pe aceeasi tema

- Incident la stația de metrou Costin Georgian in cea de-a doua zi a anului 2019. Un adolescent de 17 ani a incercat sa se sinucida, potrivit primelor informații. Baiatul are o rana destul de grava la cap, dar...

- Un roman din Italia are o dubla problema de depașit. El se afla cu copilul sau la Roma pentru tratamentul unei maladii nemiloase, dar nu se poate deplasa cu mașina la spial, de frica sa nu ramana fara ea. Ultimele modificari ale codului rutier italian, care au intrat in vigoare pe 4 decembrie, i-au…

- Un copil de 10 ani, din localitatea Zizin, care a incercat sa se spanzure in locuinta sa, dupa ce bunica l-a trimis la scoala, a murit, sambata, dupa cinci zile, la Spitalul de Copii din Brasov, unde fusese tinut in viata cu ajutorul aparatelor.

- Larisa Judele, fosta iubita a lui Adrian Alexandrov sustine ca, sambata seara, a fost batuta de fotbalistul Dacian Varga, iubitul Mariei Costantin, la Targul de Craciun din centrul Capitalei. Focoasa bruneta se afla in mijlocul unui scandal urias cu fotbalistul Dacian Varga pe care il acuza ca ar fi…

- Masuri sporite de siguranța la Parlament, dupa ce mai mulți protestatari #rezist s-au luat la harța cu jandarmii. Conform Romania TV, protestatarii incearca sa intre in cladirea Parlamentului, insa sunt opriți de forțele de ordine.Numarul efectivelor disponibilizate la Parlament a crescut,…

- A fost scandal monstru, vineri seara, la TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, intre doi lideri PSD. Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, și Aurelian Badulescu, viceprimar al Bucureștiului, tot din pa...

- Imbranceli și jigniri, așa s-a terminat, in aceasta dupa-amiaza, la Balești, meciul dintre echipa gazda, ”Internațional” Balești și Petrolul Bustuchin. Suporterii gazdelor au incercat sa intre in cabina peste arbitri, dupa ce echipei favorite i-a fost anulat un gol. In final, Petrolul Bustuchin a invins…