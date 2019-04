Fiul cel mic al lui Kate Middleton a implinit un an. Iata cum arata acum Printul Louis! Poate parea greu de crezut, insa a trecut deja 1 an de la venirea pe lume a Printului Louis, fiul cel mic al Printului William si al lui Kate Middleton. Cu ocazia acestei aniversari speciale, reprezentantii Palatului Kensington au dat publicitatii cateva fotografii de colectie cu micul Print. Vezi aceasta postare pe Instagram Happy Birthday Prince Louis! The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to share this new photograph of Prince Louis ahead of his first birthday tomorrow. O postare distribuita…