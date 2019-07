Fiul cel mic al lui Donald Trump a primit cadou un cal din Mongolia

Stiri pe aceeasi tema

- Audierea procurorului special Robert Mueller în fața Congresului asupra anchetei privind ingerințele Rusiei a fost o "catastrofa" pentru democrați, a estimat purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, citata de AFP."Cele trei ore care s-au scurs au fost o adevarata catastrofa…

- Noua purtatoare de cuvant a Casei Albe, Stephanie Grisham, a fost bruscata in timpul intalnirii intre Donald Trump si Kim Jong Un in Zona Demilitarizata (DMZ) care desparte cele doua Corei.Stephanie Grisham s-a interpus duminica intre agenti de securitate nord-coreeni si un grup de jurnalisti…

- Presedintele SUA a numit-o marti pe Stephanie Grisham, care era purtatorul de cuvant al Melaniei Trump, in functia de director de comunicare al Casei Albe. "Sunt incantata sa anunt ca Stephanie Grisham va fi noul secretar de presa si director de comunicare al Casei Albe! A fost cu noi din…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat duminica ca SUA este pregatita sa reia negocierile cu Coreea de Nord "la un moment dat", daca aceasta va da semne ca doreste sa discute despre denuclearizare, scrie Mediafax, citând Associated Press. Pompeo a declarat ca spera…

- Iranul a comis o "foarte mare eroare" prin doborarea avionului militar american, a declarat joi presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, informeaza mediafax.ro."Iranul a comis o foarte mare eroare!", a declarat Donald Trump prin Twitter.…

- Fotografia in care Donald Trump si Emmanuel Macron planteaza un stejar in gradina Casei Albe a simbolizat prietenia afisata de cei doi lideri, insa relatiile intre cei doi s-au tensionat de atunci, iar arborele s-a uscat, relateaza AFP, potrivit News.ro.Citește și: CRIZA din Moldova ia proporții.…

- Fotografia cu Donald Trump si Emmanuel Macron plantand un stejar in gradinile Casei Albe a simbolizat prietenia afisata de cei doi lideri. Dar grefa nu a prins si, in timp ce relatiile au devenit mai tensionate de atunci, pomul nu a supravietuit, noteaza AFP. Presedintele Frantei a oferit un puiet de…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a primit marti la Casa Alba pe liderii a trei tari insulare din Oceanul Pacific, strategice pentru Washington, care doreste sa contracareze influenta Chinei in regiune, relateaza AFP potrivit Agerpres. In cursul acestei scurte intalniri in grup, Donald…