Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump Jr, fiul cel mare al președintelui Statelor Unite, va fi audiat miercuri în Comisia pentru Informatii a Senatului SUA, a informat marți o sursa din cadrul Congresului, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. În cadrul întâlnirii sunt așteptate…

- Mai multi oficiali guvernamentali americani vor informa marti Camera Reprezentantilor si Senatul Statelor Unite despre Iran, au declarat luni functionari parlamentari, informeaza Reuters. Unii membri ai Congresului au cerut informatii suplimentare despre tensiunile dintre SUA si Iran,…

- Donald Trump Jr., fiul cel mare al presedintelui SUA, a acceptat sa fie audiat luna viitoare in Comisia de Informatii a Senatului de la Washington, in cadrul unei anchete privind ingerintele electorale ruse, informeaza cotidianul The Guardian.

- Comisia pentru informatii a Senatului - cunoscuta ca avand probabil cea mai echilibrata componenta partinica dintre comisiile Congresului - este divizata de-a lungul liniilor de partid in problema unei posibile cooperari intre campania lui Donald Trump si Rusia in alegerile prezidentiale din 2016,…