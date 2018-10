Stiri pe aceeasi tema

- Salah bin Jamal Khashoggi, fiul cel mare al jurnalistului ucis, Jamal Khashoggi, a parasit Arabia Saudita și s-a dus in Statele Unite. Barbatul, care are atat cetațenie americana cat si saudita, nu a putut anterior sa paraseasca Arabia Saudita dupa ce pașaportul sau a fost restricționat de autoritati…

- Asasinarea "brutala" a jurnalistului disident Jamal Khashoggi de catre Arabia Saudita "nu va ramane fara reactie" la nivel international, a transmis marti dupa-amiaza Mike Pence, vicepresedintele Statelor Unite, relateaza Mediafax.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, luni, ca in continuare nu este satisfacut de explicatiile Riadului privind decesul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, adaugand insa ca nu vrea sa dispara investitiile realizate in Statele Unite de companii si persoane din Arabia Saudita.

- Relațiile excelente dintre Statele Unite și Arabia Saudita au sarit in aer dupa dispariția ziaristului critic la adresa Riyadului, Jamal Khashoggi. Washingtonul a amenințat cu represalii dupa zvonurile privind uciderea acestuia chiar in Consulatul saudit de la Istanbul.

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…

- Richard Branson, fondatorul Virgin Group, a suspendat un proiect de investitii in valoare de 1 miliard de dolari convenit cu Arabia Saudita, in urma disparitiei unui jurnalist al publicatiei Washington Post, Jamal Khashoggi, potrivit unui articol publicat de New York Post, citat de MarketWatch.Branson…

- Statele Unite "urmaresc indeaproape" situatia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dat disparut la 3 octombrie la o zi dupa o vizita la consulatul saudit la Istanbul, a declarat marti secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Urmarim situatia indeaproape si actionam in stransa cooperare…

Autor al unor articole de opinie pentru Washington Post, Jamal Khashoggi nu a mai fost vazut de cand a intrat in consulat marti dupa-amiaza, a afirmat logodnica sa care l-a insotit si l-a asteptat…