Fiul cântărețului Granger Smith a murit în urma unui accident. Avea doar 3 ani Fiul cel mic al cantarețului Granger Smith, River Kelly, a murit in urma unui accident. Medicii au facut tot posibilul sa il salveze, insa baiatul in varsta de 3 ani nu și-a mai revenit. Artistul a dat teribila veste pe Twitter și Instagram, in cursul zilei de joi. Acesta a anunțat ca fiul lui și al soției sale Amber, River, a incetat din viața „in urma unui tragic accident” și „in pofida eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat”. Reprezentanții lui Smith au confirmat pentru People ca micuțul s-a inecat in piscina casei. View this post on Instagram I have to deliver unthinkable news.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

