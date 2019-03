Stiri pe aceeasi tema

- Radu, fiul de 25 de ani al antrenorului Marcel Tenter nu a decedat, așa cum unele publicații locale și naționale au anunțat luni dupa masa. Acesta a ajuns de urgenta la spital, duminica seara, dupa un accident rutier petrecut pe Calea Moților din Cluj-Napoca, langa Platinia. Tanarul este internat la…

- Radu, fiul lui Marcel Tenter a ajuns duminica seara de urgenta la spital, dupa un accident rutier. Antrenorul de baschet a declarat in urma cu cateva minute ca fiul sau se afla in moarte cerebrala si este conectat la aparate.

- Marcel Țenter, fostul mare baschetbalist al Romaniei, acum in varsta de 51 de ani, trece prin momente cumplite. Radu, fiul sau, in varsta de 25 de ani, este in moarte cerebrala dupa un accident rutier. Tanarul a fost accidentat in cursul zilei de ieri și a fost transportat de urgența la spital pentru…

- Radu, fiul de 25 de ani al antrenorului Marcel Tenter a decedat, luni, in urma complicatiilor survenite, dupa operatia de la Clinica de Neurochirurgie din Cluj-Napoca, unde a ajuns de urgenta duminica seara, dupa un accident rutier.

- "În aceasta dupa-amiaza femeia a fost adusa la Târgu Mures si a fost internata la Clinica de Neurochirurgie a SCJU Târgu Mures. În acest moment este stabila si constienta. Motivul pentru care a fost transferata la Târgu Mures este acela ca starea ei de sanatate…

- Șoferul din Mureș, urmarit cu focuri de arma din cauza caruia o femeie a fost impușcata in cap din greșeala de polițiști, a fost reținut pentru 24 de ore. Tanarul de 20 de ani din localitatea Rastolița este acuzat de comiterea a doua infracțiuni de ultraj. Barbatul nu a oprit, vineri seara, la semnalele…

- Diana Ghișoiu, tanara de 24 de Sibiu aflata in moarte cerebrala de aproape 3 saptamani, s-a stins, noaptea trecuta. Diana fusese diagnosticata cu meningita cu doar cateva zile inainte de a intra in moarte cerebrala. Devastata de durere, familia fetei a luat o decizie importanta.

- Clipe cumplite pentru o familie din Sibiu. Parinții unei fete de 24 de ani internata la inceputul lunii cu diagnosticul de meningita au aflat abia dupa o zi ca fata se afla in moarte cerebrala, deși se aflau pe holul spitalului.