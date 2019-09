Stiri pe aceeasi tema

- Maddox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, a vorbit puțin despre relația pe care o are cu tatal sau. Tanarul in varsta de 18 ani a dat un interviu in fața colegiului pe care il frecventeaza, Yonsei University din Coreea de Sud. Cu aceasta ocazie, el a fost intrebat și de relația sa cu Pitt. Maddox…

- De-a lungul anilor, multe vedete au adoptat copii. Unele celebritați au adoptat copii pe plan intern, in timp ce altele au preferat sa adopte copii de pe alte continente. Sunt și vedete care au adoptat copiii soției sau soțului dintr-o casatorie anterioara. Cei mai cunoscuți parinți adoptivi sunt Angelina…

- Angelina Jolie a vorbit, in cadrul unui interviu, despre momentele dificile prin care a trecut dupa desparțirea de Brad Pitt. Vedeta de la Hollywood a marturisit ca nu i-a fost „ușor”. „Sunt un om ca oricare altul și, in mod special in acești ultimi ani, nu a fost ușor și nu m-am simțit foarte puternica”,…

- Celebra vedeta hollywoodiana Angelina Jolie s-a destainuit in cadrul unui interviu pentru E! News. Binecunoscuta actrița a marturisit ca ultimii ani nu au fost deloc ușori pentru ea. "Sunt un om ca oricare altul și, in mod special in acești ultimi ani, nu a fost ușor și nu m-am simțit foarte puternica.…

- Angelina Jolie a trait emoții mari miercurea aceasta. Vedeta l-a insoțit pe fiul ei cel mare, Maddox, la facultate. Maddox va sta in Coreea de Sud pentru urmatoarea perioada de timp. Va studia biochimia la Universitatea Yonsei, din Coreea de Sud. Celebra sa mama l-a insoțit la in Coreea de Sud. Acesta…

- Fiul cel mare al Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt se pregatește sa plece de acasa. Maddox va sta in Coreea de Sud pentru urmatoarea perioada de timp. Maddox, baiatul pe care Angelina Jolie l-a adoptat din Cambodgia, a implinit 18 ani și se pregatește sa mearga la facultate. Potrivit revistei People,…

- Angelina Jolie și Keanu Reeves sunt impreuna? Aceasta este intrebarea care rasuna pe buzele tuturor dupa ce tabloidele internaționale au facut marea dezvaluire ca cei doi actori ar avea o relație secreta. Angelina Jolie a cumparat o casa in cartierul Los Feliz, chiar acolo unde locuiește mama lui Keanu…

- Starul hollywoodian Brad Pitt are un viciu pe care copiii sai nu-l suporta. Actorul fumeaza foarte mult. Brad Pitt este dependent de fumat și acesta lucru nu este deloc pe placul copiilor sai și ai actriței Angelina Jolie. In ultima perioada, din cauza stresului cauzat de divorțul de Angelina Jolie,…