- Michael Gandolfini, fiul actorului James Gandolfini, va interpreta rolul care l-a facut celebru pe tatal sau, tanarul Tony, in prequelul "Sopranos" intitulat "The Many Saints of Newark", anunta The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.In prequelul "Sopranos", Michael Gandolfini il va juca…

- Florin Zamfirescu este in doliu. Mama indragitului actor s-a stins din viața la varsta de 94 de ani. Cu toate ca Florin Zamfirescu nu a putut da declarații pana acum și nici nu a scris un mesaj de adio, sora acestuia a facut-o și in numele sau. Florin Zamfirescu, care anul acesta va implini venerabila…

- Actiunea prequel-ului, care inca nu a primit un nume, are loc cu 8.000 de ani inainte de cea din „Game of Thrones". El a fost creat de scenarista britanica Jame Goldman impreuna cu scriitorul George R.R. Martin a carui serie de romane „A Song of Ice and Fire" sta la baza serialului GOT. Filmarile vor…

- Actorul Cuzin Toma este cercetat penal dupa ce a fost prins drogat si fara permis la volan. In varsta de 41 de ani, actorul s-a ales cu dosar penal informeaza observator.tvTotul s-a intamplat ieri, 20 noiembrie, in Bucuresti, dupa ce actorul a fost tras pe dreapta de un echipaj al Sectiei…

- Actorul american Alessandro Nivola, cunoscut pentru roluri din filme ca „Face Off”, „Coco avant Chanel”, „American Hustle” si „The Wizard of Lies”, se afla in negocieri pentru a juca in prequelul „Sopranos” regizat de Alan Taylor, scrie news.ro.Potrivit Variety, Nivola va juca rolul Dickey…

- Bogdan Niculescu, seful Sectiei de Ortopedie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu, trage un semnal de alarma dupa cazul actorului Florin Busuioc. Acesta intreaba retoric ce s-ar fi intamplat daca Busu ar fi suferit infarctul intr-un oras unde nu exista Cardiologie interventionala.

- Armata rusa a organizat o misiune umanitara in Siria, distribuind 450 de pachete cu alimente locuitorilor din regiunea Alep, a transmis Vladimir Savchenko, seful centrului rus de reconciliere a conflictelor din Siria, relateaza agentia de presa Tass.