- Se va juca teatru in mod spectaculos la Sibiu unde pregatirile pentru Festivalul Internațional sunt in toi. De vineri vor fi spectacole de strada, teatru, dans, muzica și cateva surprize inedite.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Arad, ca "decizia politica a unor state membre ne impiedica sa aderam la Spatiul Schengen", ea adaugand ca in urma summit-ului de la Sibiu ar trebui sa fie luate decizii in care sa se regaseasca si Romania. CITEȘTE ȘI: Triunghiul malefic: Cele…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc, joi, intr-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul UE. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca reuniunea de la Sibiu arata ca "romanii conteaza in Europa". "Summitul este extrem de important nu numai pentru Europa,…

- De Ziua Europei, liderii tarilor UE vor semna Declaratia de la Sibiu, care va trasa directiile fundamentale ale Agendei Strategice europene pentru urmatorii cinci ani. Prioritatile Uniunii vor fi discutate la Summit-ul gazduit de Romania, in contextul exercitarii de catre tara noastra a Presedintiei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Brad, ca nu se va ruga de nimeni sa o invite la Summitul de la Sibiu, precizand ca este important pentru Romania, ''dincolo de orgoliile proprii, dincolo de interesul personal al unuia sau altuia'', ca acest eveniment sa iasa cat mai…

- *„Este o recunoaștere care consfințește eforturile pe care le-am facut de-a lungul timpului.” Maestrul Constantin Chiriac, minunat actor, director general al Naționalului sibian și președinte al celui mai important festival de artele spectacolului din Europa – Festivalul Internațional de Teatru de la…

- Maia Morgenstern a ramas in cinematografia mondiala drept interpreta unui rol onorant, dar extrem de solicitant și de greu, acela al Fecioarei Maria, in filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson in 2004. Portretizarea Mariei facute de Maia in filmul regizat de Mel Gibson despre ultimele 12…