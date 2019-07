Fitness Scandinavia va asteapta la primul Congres de Nutritie din Romania

Primul Congres de Nutritie din Romania, organizat de Fitness Scandinavia School, va avea loc pe 13 iulie 2019, in Bucuresti, la Ramada Plaza. 15 experti din domeniu vor sustine 15 seminare pline de informatii utile atat pentru profesionisti, cat si pentru cei pasionati de aceasta tema. Despre rolul acestui Congres, in piata de profil din Romania, povesteste Veronica Alexe, co-fondator Fitness Scandinavia: “Prima editie a Congresului de nutritie din Romania este un concept de mult asteptat de catre pasionatii si profesionistii din domeniul nutritiei si al wellness-ului, si a luat nastere in urma…