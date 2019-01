Stiri pe aceeasi tema

- Fitch Ratings revised on Friday from "stable" to "negative" the rating outlook on Romania's banking giants the Romanian Commercial Bank (BCR) and BRD-Groupe Societe Generale SA (BRD), a press release by Fitch informs.A "negative" rating outlook reflects the probability that for the future,…

- O perspectiva de rating 'negativa' reflecta probabilitatea ca, in viitor, Fitch sa modifice, in sens negativ, ratingul primelor doua banci romanesti. Vineri insa, Fitch a confirmat, la 'BBB plus', ratingul pe termen lung al Banca Comerciala Romana si BRD-Groupe Societe Generale S.A, precum si la…

- Agenția de rating Fitch a revizuit perspectivele Bancii Comerciale Romane (BCR) și BRD – Groupe Societe Generale aflate la BBB+, la negative, de la stabile, reiese dintr-un document al agenției.

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru creditele pe termen lung in valuta si moneda locala ale municipiului Bucuresti la ''BBB minus'', perspectiva asociata fiind stabila, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara, scrie Agerpres. De asemenea, Fitch a confirmat…

- Fitch Ratings, una dintre cele mai importante agenții internaționale de evaluare, a realizat un raport amplu asupra Romaniei, prin care motiveaza menținerea ratingului de țara la nivelul actual. Fitch a anuntat ca mentine ratingul Romaniei, pentru imprumuturi pe termen lung, la nivelul „BBB-“ cu perspectiva…

- Agenția de rating Fitch reconfirma atat calificativul recomandat investițiilor aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, cat si perspectiva stabila. Decizia este susținuta de nivelurile moderate ale datoriei publice…

- Agentia de evaluare Fitch Ratings a mentinut ratingul Romaniei pentru datoriile pe termen lung in valuta la BBB- cu perspectiva stabila, dar atentioneaza ca finantele publice au fost slabite de relaxarea politicii fiscale, incepand cu 2016.

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul pentru datoriile pe termen lung in valuta al Romaniei la "BBB minus", perspectiva asociata fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara, citat de Agerpres.