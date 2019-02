Stiri pe aceeasi tema

- Fitch Ratings a inrautatit estimarea de crestere a economiei zonei euro la 1% in 2019 si a apreciat ca deteriorarea perspectivelor privind PIB-ul regiunii si scaderea inflatiei ii vor determina pe oficialii Bancii Centrale Europene sa adopte o noua runda de imprumuturi ieftine catre banci (TLTRO),…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca si-a revizuit, in scadere, prognozele de crestere pentru zona euro si Uniunea Europeana, atat pentru 2019 cat si pentru 2020, pe fondul incertitudinilor existente la nivel mondial, arata previziunile economice de iarna publicate joi de Executivul comunitar. Conform…

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a revizuit, vineri, perspectiva de rating, de la "stabila" la "negativa", pentru Banca Comerciala Romana SA (BCR) si BRD-Groupe Societe Generale SA (BRD), informeaza un comunicat de presa...

- Anul din fata noastra va fi marcat de o decelerare economica, agitatie politica in Italia, discutii despre Brexit, dar si de alegerea unui nou presedinte al Bancii Centrale Europene, scrie Financial Times.

- Economia romaneasca performeaza in continuare, in trimestrul III al acestui an cresterea economica fiind cu 1,9% mai mare fata de trimestrul II al anului 2018, a declarat premierul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei de Guvern. "Datele statistice publicate recent de Institutul National de…

- Romania a avut, in trimestrul III, a doua cea mai mare creștere economica din UE, de 1,9%, dupa Malta (3,6%), in comparație cu trimestrul II al anului, arata datele Eurostat.Creșterea medie a PIB in UE28 a fost de 0,3% in trimestrul III fața de trimestrul precedent, iar in zona euro de 0,2%.…

- Prestigioasa institutie de evaluare financiara Fitch Ratings a confirmat in aceste zile, printr-un document oficial, ca Romania se afla pe un drum ascendent in ceea ce priveste reconfirmarea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!