- Saptamana trecuta a fost, poate, cea mai buna din acest an pentru leu, cursul euro coborand la valori care se mai inregistrau la jumatatea lui ianuarie, inainte de atingerea maximului istoric de 4,7648 lei, atins in 21 ianuarie. Comparativ cu finalul lui mai, moneda unica a pierdut trei bani. Media…

- Liviu Dragnea vrea un proiect de lege care sa introduca o prevedere pentru ca in Romania sa se discute despre preturi in lei la incheierea contractelor. „O sa introducem o prevedere pentru ca in Romania sa se discute despre preturi in lei. Ca sa intarim moneda nationala asta vom face in perioada urmatoare.…

- Fitch Ratings a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei la “BBB minus”, cu perspectiva stabila, dar a avertizat ca deficitul bugetar ar putea crește pana la 3,4% din PIB in 2019. Guvernul a plecat de la estimari nerealiste in construcția bugetului,…

- Durata de realizare a contractului pentru Lotul 3 al Autostrazii Centura Sud a Municipiului Bucuresti este de 42 luni, din care 12 pentru proiectare si 30 luni pentru executia lucrarilor, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. …

- Perechea euro/leu a avut o evolutie stabila, volatilitatea mediei fiind de circa un ban, chiar daca inflatia a crescut iar FMI si-a inrautatit previziunile referitoare la evolutia economiei romanesti, pe fondul incetinirii celei mondiale. Euro a inceput perioada la un minim de 4,7507 lei, maximul de…