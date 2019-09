Pe 26 august, ALDE s-a retras din guvernul de coalitie format cu Partidul Social Democrat (PSD) in decembrie 2016. Tensiunile dintre cele doua partide au crescut in urma rezultatelor slabe obtinute de cele doua partide in alegerile pentru Parlamentul European din luna mai, se arata intr-o analiza a Fitch.



Consecintele politice imediate sunt inca in desfasurare. PSD ar putea gasi un alt partener de coalitie sau ar putea continua ca guvern minoritar, dar ar putea sa fie supus unui vot de incredere in Parlament in termen de maximum 45 de zile de la ruperea coalitiei. Daca va pierde, ar…