Fitch a retrogradat Vodafone dupa achizitionarea companiei care detine UPC Fitch a retrogradat marti ratingul pe termen lung al grupului britanic Vodafone de la "BBB plus" la "BBB", perspectiva asociata fiind stabila, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara.



De asemenea, calificativul pe termen scurt a fost revizuit in scadere, de la "F2" la "F3".



Retrogradarea reflecta estimarile Fitch privind gradul ridicat de indatorare in urma finalizarii achizitiei de catre Vodafone a activelor Liberty Global (companie care detine UPC) din Germania, Cehia, Ungaria si Romania.



Profitul operational (EBITDA) a scazut cu 4% in primul…

Sursa articol si foto: business24.ro

