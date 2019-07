Fitch a retrogradat Turcia dupa demiterea guvernatorului Bancii Centrale

Agentia de evaluare financiara Agentia de evaluare financiara a revizuit in scadere, de la "BB" la "BB minus", ratingul suveran al Turciei, apreciind ca demiterea guvernatorului Bancii Centrale, Murat Cetinkaya, scoate in evidenta deteriorarea independentei institutionale, a coerentei politicii economice si a credibilitatii, transmite Reuters.



Murat Cetinkaya a fost concediat in 6 iulie, iar presedintele Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca l-a demis deoarece guvernatorul nu i-a urmat instructiunile privind ratele dobanzilor, in timp ce Banca Centrala a Turciei nu si-a indeplinit in…