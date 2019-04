200 de locuri de parcare noi in Constanta. Anuntul facut de primarie. Unde sunt amplasate

100 de garaje au fost desfiiintate in perioada ianuarie martie in cartierul Inel 2, zona cuprinsa intre strazile Solidaritatii, Dumitru Marinescu si Prieteniei, iar in locul lor au fost create peste 200 de locuri de parcare.… [citeste mai departe]