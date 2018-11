Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul pentru datoriile pe termen lung in valuta al Romaniei la "BBB minus", perspectiva asociata fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara, potrivit Agerpres. Plafonul de tara al Romaniei a…

- Decizia vine in urma cresterii economice solide, a unei datorii guvernamentale moderate, a imbunatatirii capacitatii institutionale, pe fondul dificultatilor de guvernare si al predictibilitatii politice reduse, a riscurilor politice moderate si a diminuarii riscurilor din sectorul bancar.

- Agentia internationala de rating Fitch a reconfirmat vinei ratingul pe termen lung al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica la nivelul celui inregistrat in anul 2017, respectiv „BBB”, cu perspectiva stabila, informeaza un comunicat al companiei.

- Agentia de Evaluare Financiara Standard&Poor's a confirmat vineri ratingul pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala la "BBB-/A-3" , cu perspectiva stabila, anunta Agerpres.

- Agentia de rating Moody's mentine calificativul BBB-/A-3 aferent datoriei guvernamentale a Romaniei pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala., reconfirmand astfel ratingul de tara, cu perspectiva stabila, a anuntat Ministerul Finantelor...

- Agentia de rating Moody’s mentine calificativul BBB-/A-3 aferent datoriei guvernamentale a Romaniei pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala. In urmatorii doi ani, agentia de rating prognozeaza o crestere a PIB-ului real cu 4% in 2018, respectiv de 3,5% in 2019.

