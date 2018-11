Guvernul ia in calcul inființarea unei structuri in cadrul ANAF pe tematica firmelor cu pierderi continue (peste 3 ani la rand), potrivit unui document guvernamental. Masura s-ar putea aplica de la 1 ianuarie 2019. Cei care vor fi angajați in noua structura ANAF vor verifica companiile care au cifra de afaceri nula, dar și creditele acordate de acționarii privați propriilor firme cu pierderi, se precizeaza in strategia Guvernului pentru urmatorii doi ani. Ei vor fi in colaborare și cu Registrul Comerțului. „Vom consolida Direcția de Prețuri de Transfer din cadrul ANAF. Vom aduce modificari legislației,…